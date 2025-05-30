Режкабель оптимизирует испытательную станцию

Режевской кабельный завод уделяет особое внимание функционированию испытательной станции. Согласно регламенту, каждые два года станция проходит обязательный технический аудит, кроме того, осуществляется регулярная модернизация установленного оборудования.

В частности, прошедший год ознаменовался внедрением обновленного программного обеспечения испытательного комплекса и улучшением формата оформления протоколов испытаний. В мае текущего года представители завода совершили рабочую поездку на предприятие, специализирующееся на производстве и обслуживании высокотехнологичного оборудования, расположенное в поселке Полазна Пермского края.

По итогам встречи были согласованы сроки предстоящей проверки испытательной станции, запланированной на этот год, а также достигнуты договорённости относительно предложений от подрядчика по модернизации системы питания станционных узлов на сухих контакторах. Данные меры позволят сократить время подготовки оборудования перед испытаниями и ускорить проведение тестов кабельной продукции.