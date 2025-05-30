Режкабель оптимизирует испытательную станцию

6 часов назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод уделяет особое внимание функционированию испытательной станции. Согласно регламенту, каждые два года станция проходит обязательный технический аудит, кроме того, осуществляется регулярная модернизация установленного оборудования.

В частности, прошедший год ознаменовался внедрением обновленного программного обеспечения испытательного комплекса и улучшением формата оформления протоколов испытаний. В мае текущего года представители завода совершили рабочую поездку на предприятие, специализирующееся на производстве и обслуживании высокотехнологичного оборудования, расположенное в поселке Полазна Пермского края.

По итогам встречи были согласованы сроки предстоящей проверки испытательной станции, запланированной на этот год, а также достигнуты договорённости относительно предложений от подрядчика по модернизации системы питания станционных узлов на сухих контакторах. Данные меры позволят сократить время подготовки оборудования перед испытаниями и ускорить проведение тестов кабельной продукции.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые