В Югре повысили надежность электроснабжения объектов транспортировки нефти

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной подстанции «Кинтус» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электроэнергией линейную производственно-диспетчерскую станцию «Салым» компании «Транснефть – Сибирь». Стоимость технических мероприятий составила свыше 5 млн рублей.

На подстанции выполнен ремонт основного оборудования – силового трансформатора мощностью 40 МВА. При помощи автокрана специалисты подняли съемный металлический бак массой 7,3 тонны и провели ревизию основных узлов. В ходе работ энергетики заменили струйное и газовое реле, запорную арматуру, предохранительный клапан и 12 электродвигателей системы охлаждения. Кроме того, для предотвращения насыщения трансформаторного масла влагой и примесями установлены два новых воздухоосушителя. Комплекс мероприятий на питающем центре завершился успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Своевременный ремонт подстанции 110 кВ «Кинтус» повысил надежность энергоснабжения объектов транспортировки углеводородов, а также детского сада, школы и фельдшерско-акушерского пункта поселка Сивысь-Ях в главном нефтедобывающем регионе России.