В филиале «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» продолжается реализация ремонтной программы

Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги работы за первые четыре месяца текущего года и оценить достигнутые результаты.

План ремонтных мероприятий филиала с начала года до конца апреля был реализован своевременно и в полном объеме. За этот период было приведено в надлежащее техническое и эстетическое состояние 136 км линий электропередачи всех классов напряжения и 767 трансформаторных подстанций. Кроме этого, была произведена замена 1164 опор линий электропередачи и 110 километров провода, в том числе 94 километра на самонесущий изолированный.

Ремонт отдельных единиц оборудования с целью повышения качества электроснабжения потребителей «Нижновэнерго» проведен на 11 подстанциях. Расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности выполнена на площади более 653 га. Дополнительно, в рамках реализации противоаварийных мероприятий после технологических нарушений в 2025 году выполнено 535 первоочередных мероприятий на 92 линиях электропередачи.

Все виды деятельности производятся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства. Ежегодный план ремонтных мероприятий необходим для поддержания надежного, безопасного и стабильного электроснабжения потребителей. Своевременное техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и другого оборудования предотвращает возможные аварийные ситуации и обеспечивает повышение надежности и качества электроснабжения всех категорий потребителей.