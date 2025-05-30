Денис Мантуров и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие в запуске промышленного технопарка «Олимп»

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Татарстан совместно с главой республики Рустамом Миннихановым посетил автозавод «КамАЗ», а также принял участие в церемонии открытия нового промышленного технопарка.

В научно-техническом центре КамАЗа первому вице-премьеру и главе республики представили ряд новейших высокотехнологичных автомобилей поколения К5, а также карьерные самосвалы семейства «Атлант», водоробус КамАЗ-6290 и бортовой электрический мусоровоз КамАЗ-53199 («Чистогор»).

КамАЗ представил комплекс технических решений, которые позволяют управлять грузовиками водителям с ограниченными физическими возможностями. Автомобиль оснащён устройством, которое осуществляет подъём и размещение водителя в кабине. Управление автомобилем полностью реализовано на рулевом колесе. Денис Мантуров поручил Минтрансу, Минпромторгу совместно с Росстандартом, а также Минздраву проработать нормативное регулирование для обеспечения возможности допуска водителей с ограниченными физическими возможностями к коммерческим перевозкам на специально оборудованных автомобилях. Такие решения могут быть востребованы в том числе для участников СВО.

Денис Мантуров и Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия промышленного технопарка «Олимп», резидентами которого станут предприятия в сфере радиоэлектронной промышленности. В частности, здесь будет открыт Центр электроники и элементов питания ПАО «КамАЗ», специализирующийся на разработке и выпуске образцов электронных компонентов для грузовых и пассажирских транспортных средств с водородными топливными элементами и на электрической тяге. Совокупно федеральные власти, Республика Татарстан и КамАЗ инвестировали в проект по созданию нового технопарка свыше 2 млрд рублей.

«Мы сегодня получили возможность ознакомиться с результатами научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по технологиям, связанным с развитием водородных двигателей или накопителей. Это направление у нас в стране развивается достаточно активно. При этом отрасли применения очень широкие. Это не только автомобилестроение, это и речные суда. Мы должны сохранять свой потенциал, не снижая темп. Это межведомственная задача. Сегодня коллеги обозначили ряд вопросов, которые нужно решить. Мы будем этим направлением активно заниматься», – подчеркнул Денис Мантуров.

«Это результат системной работы по созданию высокотехнологичной инфраструктуры для развития республики и всей страны. Проект реализован при федеральной поддержке, и благодаря этому первый этап строительства технопарка завершён в кратчайшие сроки. Для нас важно, что технопарк – ещё и образовательная площадка, и центр подготовки инженерных кадров. За последние годы многое сделано в части поддержки высшей школы. Уверен, что “Олимп„ станет местом инноваций, где будут рождаться прорывные технологии и вырастет новое поколение инженеров. Мы всегда будем поддерживать. Хочу пожелать, чтобы здесь появились те открытия, которые обеспечат технологическую независимость страны», – отметил Рустам Минниханов.

На площадке КамАЗа под председательством первого вице-премьера также прошло заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 400-летия со дня основания города Набережные Челны и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля компании.

«Значимость этих событий не только для Татарстана, но и для всей страны подчёркивает указ Президента. Поэтому нам важно сделать всё необходимое для того, чтобы празднования прошли на должном уровне. И самое главное, оставили после себя наследие в виде новых и капитально отремонтированных объектов. Речь идёт об образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Об улично-дорожной сети и жилых строениях», – отметил Денис Мантуров.