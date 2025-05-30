НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» (ПАО «Россети») занял 2-е место в рейтинге активности за 2022-2024 гг.

В рамках Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 50-й Сессии СИГРЭ, состоявшейся 14.05.2025 под председательством Андрея Мурова, прошло награждение лидеров рейтинга активности участников Сообщества РНК СИГРЭ по итогам мониторинга активности за 2022-2024 гг.

Дипломом за II место в категории «Национальные исследовательские комитеты РНК СИГРЭ» награжден Руководитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» Воденников Дмитрий Александрович, Генеральный директор ПАО «Россети Урал».

За отчетный период представители НИК В3 опубликовали 10 научных статей, приняли онлайн участие: в 50-й Сессии СИГРЭ в Париже, в Международной молодежной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи», в Международном научном семинаре им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики» и т.д.

Также, в категории «Индивидуальные члены» Руководитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» награжден Дипломом за V место.

«Членство в Российском национальном комитете СИГРЭ дает возможность сотрудничества и обмена опытом по вопросам в области электроэнергетики с крупнейшими компаниями страны и мира, а также с научным сообществом. Мы ведем совместную работу, направленную на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса, оцениваем вызовы, стоящие перед отраслью, и ищем стратегически верные пути решения», - отметил Дмитрий Александрович Воденников.

В этой же категории, Дипломом за III место награждена представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Жилкина Юлия Викторовна.

На сайте РНК СИГРЭ создан раздел НИК В3, в котором публикуются сообщения и материалы о всех важных событиях, мероприятиях в которых комитет принимает участие, а также перечень работ членов НИК В3, опубликованных в периодических научно-технических изданиях (публикации и электронная библиотека НИК).

Справочно:

Решением заседания Технического комитета РНК СИГРЭ от 05.06.2018 (протокол №09.02-11(16)) утвержден Порядок оценки деятельности Подкомитетов и Членов РНК СИГРЭ с учетом КПЭ за отчетный период (составляет два года).

Порядком предусмотрены 3 номинации: