Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ A2/C3, C2/C4 и C5/C1

Технический комитет РНК СИГРЭ информирует:

О создании в рамках Исследовательских комитетов (SC) СИГРЭ:

A2/C3 - новой совместной рабочей группы (JWG): JWG A2/C3.79 Power Transformers and Reactors Sound Levels On Site;

C2/C4 - новой совместной рабочей группы (JWG): JWG C2/C4.1 Wide Area Operational Security Systems to enable the Energy Transition;

C5/C1 - новой совместной рабочей группы (JWG): JWG C5/C1.43 Approaches to account for the contribution of short-duration electric storage systems in capacity adequacy assessment.

С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей группе, можно ознакомиться по ссылке.

Количество членов рабочей группы от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих Исследовательских комитетах СИГРЭ можно ознакомиться в таблице по ссылке.

В случае заинтересованности в участии (форма резюме участника РГ для заполнения доступна по ссылке) или при наличии вопросов, связанных с членством в рабочих группах СИГРЭ, просьба обращаться в РНК СИГРЭ по адресам электронной почты science@cigre.ru и cigre@cigre.ru.

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов рабочей группы будет приниматься Председателями соответствующих Исследовательских комитетов СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

С полным актуальным списком рабочих групп СИГРЭ, открытых для участия, можно ознакомиться по ссылке.