«РТ-Техприемка» представила импортозамещенные разработки на международной конференции

Научно-производственное предприятие «Эталон» компании «РТ-Техприемка» (входит в Ростех) представило на Международной конференции «Метрология без границ — 2025» импортозамещенные промышленные датчики температуры и инновационное метрологическое оборудование. Изделия помогают обеспечивать безопасность технологических процессов и осуществлять высокоточный контроль температур в металлургии, химической промышленности, нефтегазовом секторе, строительной сфере и энергетике.

Продукция полностью адаптирована под специфику отечественного рынка и соответствует современным российским нормативам и международным стандартам качества. В частности, в экспозицию вошли современные промышленные датчики температуры, отличающиеся высокой точностью, стабильностью измерений и устойчивостью к агрессивным условиям эксплуатации.

Научно-производственное предприятие также презентовало излучатели в виде модели абсолютно черного тела для высокоточной калибровки бесконтактных промышленных термометров, обеспечивающие стабильные и надежные измерения. Диапазон рабочих температур от 50 до 600°C закрывает большинство практических нужд производственных предприятий и лабораторий. Коэффициент излучения полости составляет рекордные 0,996, а индивидуальная калибровка гарантирует абсолютную точность показаний.

Центром экспозиции стала малоинерционная печь МТП-2МР, предназначенная для поверки, калибровки и испытаний промышленных термодатчиков. Устройство обеспечивает воспроизведение температур в диапазоне от 100 до 1200 °C. Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, что подтверждает его соответствие высоким требованиям качества и безопасности. МТП-2МР — полностью отечественная разработка, что особенно актуально в условиях нарастающего интереса к самостоятельному обеспечению измерительными приборами.

«Сегодня как никогда важно обеспечивать российскую промышленность современными средствами измерений. Разработка и производство таких приборов — это не просто ответ на уход зарубежных поставщиков, а осознанный стратегический курс на укрепление собственной технологической базы. Наши решения не только замещают импортные аналоги, но и демонстрируют высокую конкурентоспособность — все они полностью разработаны и произведены отечественными инженерами. Продукция успешно используется фактически во всех отраслях промышленности, где точность измерений крайне важна. Участие НПП „Эталон“ в конференции подчеркивает вклад компании в формирование современной метрологической инфраструктуры России и реализацию курса на технологический суверенитет страны», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

В рамках деловой программы конференции состоялось обсуждение вопросов развития метрологической отрасли, включая обеспечение единства измерений, совершенствование законодательства в области метрологии и стратегии продвижения отечественных технологий. Главный метролог «РТ-Техприемки» Андрей Кокорев рассказал о развитии системы обеспечения единства измерений Госкорпорации Ростех и о роли Метрологической службы Корпорации в обеспечении контроля качества продукции и импортозамещении в области метрологии, в том числе программного обеспечения.

Отдельная сессия была посвящена развитию инженерного образования в России. На площадке Метрологического образовательного кластера Росстандарта представители ведущих технических вузов страны обсудили подготовку специалистов и поделились опытом обучения будущих инженеров.

Международная конференция «Метрология без границ — 2025» является крупнейшей всероссийской площадкой для демонстрации достижений в области измерительных технологий и метрологического обеспечения. Мероприятие прошло в Центре международной торговли в Москве с 19 по 21 мая 2025 года.