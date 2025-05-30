«Россети Северный Кавказ» обновляют сетевую инфраструктуру в Минераловодском округе Ставрополья

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии 6 кВ в Минераловодском округе края.

Объект обеспечивает электроэнергией большую часть жителей поселка Ленинский с численностью населения порядка 1 тыс. человек и крупные предприятия округа. Среди них – производитель лимонадов на основе природной минеральной воды «Торговый дом «Аскания» и завод «Алвиса».

В целом специалисты реконструируют более 3,6 км распределительной магистрали с заменой 138 старых опор. На линии электропередачи будет установлено свыше 400 новых изоляторов и самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличенным сечением – 120 кв. мм взамен старого провода с сечением 70 кв. мм. СИП имеет длительный срок эксплуатации и обладает рядом преимуществ. Он более надежный и безопасный, устойчив к атмосферным воздействиям и прост в монтаже.

На сегодняшний день основной объем работ уже выполнен - реконструировано порядка 2,6 км электросети. Энергетики призывают жителей поселка с пониманием отнестись к необходимости проведения технических мероприятий и приносят извинения за временные неудобства.

Реализация проекта позволит улучшить электроснабжение населенного пункта и обеспечить возможность развития действующих крупных производств округа.