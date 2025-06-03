500 млн кВт*ч «зелёной» энергии принял в сеть ростовский филиал «Россети Юг»

В распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в I квартале 2025 года поступило почти 500 млн кВт*ч энергии из возобновляемых источников. Такой объём эквивалентен годовому потреблению семи заводов «Роствертол» или 55-ти гипермаркетов.

В общем объёме поставок «зелёной» энергии доля ветряной генерации составила 73 % (360 млн кВт*ч), гидрогенерации – 27 % (135 млн кВт*ч).

В настоящее время в Ростовской области вырабатывают электроэнергию шесть ветроэлектростанций и одна гидроэлектростанция. По итогам 2024 года генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии в Ростовской области выдали в сеть «Ростовэнерго» свыше 1,9 млрд кВт*ч.