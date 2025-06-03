Энергетики модернизировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 22 домов в мкр. Сходня

Специалисты «Мособлэнерго» модернизировали воздушную линию электропередачи для повышения надежности электроснабжения 22 частных домовладений в микрорайоне Сходня г.о. Химки.

В конце мая энергетики провели работы по капитальному ремонту воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проложена от трансформаторной подстанции ТП-333. В ходе работ 14 деревянных опор ЛЭП были заменены на железобетонные на участке линии протяженностью 350 метров.

Проведенные работы призваны повысить надежность электроснабжения запитанных от ЛЭП домов, расположенных на улицах Гоголя и Жданова, а также в Гоголевском и Новом переулках.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Химки «Мособлэнерго» планирует отремонтировать 750 м воздушных линий электропередачи и провести капитальный ремонт оборудования 13 подстанций и пяти зданий ТП. Наибольшие объемы мероприятий по программе капремонта традиционно выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.