КЭАЗ – участник проекта «Промышленный наставник»

Управляющий директор производственно-технического блока Дмитрий Коробка принял участие в церемонии открытия проекта и поделился опытом внедрения инструментов цифровизации и автоматизации на производстве.

28 мая 2025 года управляющий директор производственно-технического блока Дмитрий Коробка принял участие в официальном открытии проекта «Промышленный наставник». Проект инициирован Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» и направлен на создание эффективной системы наставничества путём создания кооперационных цепочек и передачи опыта организации промышленного производства.

В ходе мероприятия состоялось представление наставников и их компаний, знакомство с участниками проекта. Дмитрий Коробка выступил с презентацией на тему «Цифровизация и автоматизация для обеспечения бережливого производства» в сессии «Стратегическое развитие компаний: какими будут промышленные МСП в будущем?», где поделился лучшими практиками КЭАЗ по организации производства и внедрению передовых технологий на производстве, сделав акцент на важности эффективной системы наставничества.

В проекте принимают участие собственники и руководители промышленных МСП, топ-менеджеры крупных производственных компаний и молодые специалисты, начинающие карьеру в промышленном бизнесе.

Официальное открытие проекта прошло в формате масштабного делового мероприятия с участием представителей Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Государственной Думы, Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, «ОПОРЫ РОССИИ», крупного бизнеса и предприятий из сектора МСП.