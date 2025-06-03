МТС построит частную мобильную сеть для аэропорта Сочи

Сотовый оператор МТС заключил договор на строительство частной сети широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии pLTE в главном авиахабе юга России - международном аэропорту Сочи. Запуск первого в стране проекта подобного рода запланирован на третий квартал 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее на портале госзакупок сообщалось, что на создание такой сети в сочинском аэропорту направят свыше 61 млн рублей.

"МТС объявляет о заключении договора на строительство и обслуживание выделенной технологической сети связи pLTE/5G-Ready для АО "Международный аэропорт Сочи". Впервые в России на территории аэропорта Сочи будет развернута выделенная сеть широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии LTE/5G-Ready с гарантированным покрытием на территории взлетно-посадочных полос, перрона и внутри помещений аэровокзального комплекса, а также созданы условия для внедрения цифровых сервисов нового поколения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что МТС установит специальное оборудование и будет в течение пяти лет оказывать техническую поддержку проекта. Его основная цель - обеспечить стабильную и качественную связь в зоне перрона, несмотря на помехи от большого количества абонентских устройств и Wi-Fi.

"Новая технология позволит значительно улучшить работу систем автоматизации, удаленной загрузки и выгрузки данных при обслуживании воздушного судна в местах взлета, посадки и парковки. На новый уровень выйдет процесс реагирования на инциденты и координация между диспетчерами, операторами наземного обслуживания, службами безопасности и экстренными службами", - добавили в пресс-службе.

Об аэропорте Сочи

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова с 2020 года входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок, обслуживая более 13 млн человек в год. Полеты выполняются по внутрироссийским и международным направлениям. В условиях авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.