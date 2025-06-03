Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Запорожской и Херсонской областях

43 минуты назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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В результате внешнего воздействия в ночь на 3 июня были обесточены объекты магистрального и распределительного электросетевого комплекса в Запорожской и Херсонской областях.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Продолжается осмотр линий электропередачи и оборудования подстанций.

Для восстановления подачи электроэнергии задействованы дизельные генераторы, привлечены дополнительные аварийные бригады из соседних регионов. В Запорожскую и Херсонскую области направлены профильные специалисты из Москвы.

Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.

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