Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Запорожской и Херсонской областях
43 минуты назад
98
Время чтения ≈ 1 минута
В результате внешнего воздействия в ночь на 3 июня были обесточены объекты магистрального и распределительного электросетевого комплекса в Запорожской и Херсонской областях.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Продолжается осмотр линий электропередачи и оборудования подстанций.
Для восстановления подачи электроэнергии задействованы дизельные генераторы, привлечены дополнительные аварийные бригады из соседних регионов. В Запорожскую и Херсонскую области направлены профильные специалисты из Москвы.
Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.