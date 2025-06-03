На Ямале повысили надежность электроснабжения Западно-Ноябрьского месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции (ПС) «Западно-Ноябрьская» в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения одноименного месторождения углеводородов, разработку которого ведет «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», энергокомпания направила свыше 2 млн рублей.

В ходе работ специалисты «Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт двух выключателей 110 кВ: установили новые контакты, предохранительные клапаны, дугогасительные камеры, устройства контроля давления и обогрева. Помимо этого, проведен текущий ремонт и техническое обслуживание 16 единиц оборудования, в том числе силового трансформатора и разъединителей. Для осуществления технических мероприятий привлекались 20 человек производственного персонала и спецтехника: бригадные автомобили, кран-манипулятор, фронтальные погрузчики и автомобильный гидравлический подъемник. Плановый ремонт ПС завершился успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Своевременно выполненные на питающем центре мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Западно-Ноябрьского центра добычи углеводородов в главном газодобывающем регионе России.