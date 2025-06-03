В Ростовской области завершается подготовка региональной энергосистемы к периоду экстремально высоких температур

Директор филиала Системного оператора Ростовское РДУ Александр Кириченко рассказал о подготовке энергосистемы региона к прохождению летнего максимума нагрузок на круглом столе в Законодательном собрании Ростовской области. Темой мероприятия стало обеспечение надежности электроснабжения в период экстремально высоких температур (ПЭВТ).

Александр Кириченко сообщил, что по прогнозам Системного оператора, в предстоящем ПЭВТ максимум потребления мощности в энергосистеме Ростовской области ожидается на уровне 3 550 МВт, что выше максимума 2024 года на 1,7 %.

Руководитель Ростовского РДУ напомнил, что в марте на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) был утвержден План мероприятий по обеспечению надежной работы электроэнергетической системы Юга России при прохождении ПЭВТ 2025 года. Субъектам электроэнергетики даны поручения, направленные на снижение аварийности оборудования, ввод новых объектов, повышение надежности и устранение технических ограничений. Чтобы обеспечить надежное энергоснабжение в период летнего пикового потребления Системный оператор рассчитал прогнозный баланс мощности, в том числе с учетом возможного аварийного снижения выработки электростанциями региона.

«Ремонтные работы на ключевых генерирующих объектах, ведущиеся в соответствии с Планом Федерального штаба, планируется завершить к 30 июня, чтобы пройти пиковые нагрузки периода экстремально высоких температур в июле-августе с максимально доступным составом действующего оборудования», – сообщил Александр Кириченко.

Александр Кириченко отдельно отметил, что для соблюдения параметров электроэнергетического режима и устойчивого прохождении энергосистемой предстоящего периода экстремально высоких температур большое значение имеет плановое завершение реконструкции подстанции (ПС) 500 кВ Ростовская.

Он также подчеркнул, что, начиная со следующего года, необходимо приступить к выполнению приоритетных мероприятий в электросетевом комплексе, предусмотрев их реализацию в инвестпрограммах. В перечне важных мероприятий: установка автотрансформатора, строительство ПС 220 кВ и ряда ЛЭП 220 кВ и 110 кВ.