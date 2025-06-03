Выставка WIRE RUSSIA 2025 начала свою работу. Смотрите в прямом эфире WIRE PLAZA на RusCable.Ru

4 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Сегодня начала свою работу выставка WIRE RUSSIA 2025 - 13-я международная выставка проволочной и кабельной промышленности в Москве. Это современная платформа для бизнеса и коммуникаций, ориентированная на новые технологии и расширение горизонта индустрии проволочного и кабельного производства и обработки.

На выставке WIRE RUSSIA 2025 представлены производители оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения для проволочной и кабельной промышленности, проектировочное бюро, а также сервисные компании отраслевого рынка.

RusCable.Ru является генеральным информационным партнером выставки WIRE RUSSIA 2025. Впервые в истории выставки работает открытая студия и площадка Wire Plaza non stop. Прямой эфир с выставки можно смотреть и слушать на всех платформах! Команда RusCable.Ru  совместно с организаторами выставки подготовили насыщенную программу мероприятий. Подключайтесь, смотрите, слушайте, а ещё лучше приходите на выставку WIRE RUSSIA 2025 с 3 по 5 июня в Тимирязев Центр. Регистрация доступна по ссылке https://wire-russia.ru/

Смотрите Wire Plaza все три дня в прямом эфире на Vision, VK Video, RutubeYoutube, Telegram-каналах RusCable.Ru и Kabel.FM

Расписание деловой программы и трансляции Wire Plaza и Kabel.FM

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