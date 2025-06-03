«Электрорешения» (бренд EKF) − лауреат конкурса «Пресс-служба года-2024»

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, получила диплом и статуэтку ежегодного профессионального конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года — 2024» в номинации «Лучший PR-проект в промышленности». Проект «Электротехника для промышленности: один бренд для тысяч задач» получил высокую оценку жюри и занял второе место.

Конкурс «Пресс-служба года» прошёл в семнадцатый раз, и в этом году на него было подано 659 заявок от компаний со всей России. Жюри рассматривало работы из разных регионов России, оценивая креативные идеи и нестандартные яркие проекты. В 2024 году компания «Электрорешения» выстроила комплексную и эффективную коммуникацию с целевыми аудиториями для PR-продвижения бренда EKF на территории России. Среди достижений компании за прошедший год можно выделить укрепление позиций бренда EKF на рынке электротехники, повышение осведомлённости о продукции и услугах компании среди потенциальных клиентов и партнёров, а также улучшение имиджа и повышение доверия к бренду.