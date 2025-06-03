Филиал ПАО «Россети» внедрил цифровые защиты на двух магистральных подстанциях Липецкой области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра обновил комплексы релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях 220 кВ, питающих западные районы Липецкой области. Взамен микроэлектронных устройств энергетики смонтировали 15 современных микропроцессорных комплексов российского производства. Проект повысил надежность электроснабжения потребителей. Стоимость работ составила около 100 млн рублей.

РЗА служат для защиты от коротких замыканий подстанционного оборудования и отходящих линий электропередачи. К преимуществам микропроцессорных устройств относятся функции непрерывного контроля и самодиагностики, позволяющие оперативно обнаруживать и устранять неисправности. Кроме того, такие аппараты имеют удобный интерфейс, обладают более высокими эксплуатационными характеристиками.

До конца 2025 года специалисты МЭС Центра также обновят защиты на двух подстанциях 750 кВ во Владимирской и Московской областях. На этих объектах установят в общей сложности 26 комплексов РЗА.