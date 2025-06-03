Обращение заместителя Министра энергетики РФ Е.П. Грабчака к участникам Х Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак обратился к участникам Х Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ) и Технической выставки «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»:

— Уважаемые коллеги, представители делегаций и эксперты — участники X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ) и Технической выставки «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»!

От имени Министерства энергетики Российской Федерации сердечно приветствую Вас на столь значимом событии, которое объединяет ведущих специалистов, ученых и руководителей крупных компаний, определяющих вектор развития отечественного электросетевого комплекса. Особую благодарность выражаю представителям зарубежных делегаций за активное участие и готовность к обмену передовым опытом и лучшими практиками с российскими коллегами.

Актуальность проведения объединенного мероприятия — конференции и СГИЭ, подчеркивается объективными обстоятельствами — перед электросетевым комплексом стоят серьезные вызовы, требующие подготовки и оперативного перехода к новой экономической модели с повышенными инвестиционными требованиями, более справедливой системой тарифообразования. Мы также осознаем необходимость обновления нормативно-правовой базы и адаптации подходов к развитию инфраструктуры в условиях меняющейся внешней среды. Это позволит стимулировать развитие и модернизацию электросетевого комплекса.

Площадка конференции в этой связи является наиболее подходящим местом для обсуждения этих и других важных вопросов повестки. Результаты конференции могут и должны стать необходимой основой для формулирования направлений дальнейшего развития, внесения улучшений в ходе диалога между организациями электроэнергетики и Государством. Рассчитываю, что по итогам конференции, так же, как и в предыдущие годы, будет сформулирован ряд поручений по подготовке необходимых изменений и уточнений в действующие нормативно-правовые акты.

Призываю всех участников конференции и СГИЭ активно включаться в обсуждение важнейших проблем и вопросов, проявлять инициативу и делиться своими лучшими практиками и разработками. Только вместе мы сможем обеспечить стабильное и эффективное развитие отечественного электросетевого комплекса, поддержать конкурентоспособность наших предприятий и создать условия для динамичного роста российской экономики.

Желаю вам плодотворной работы, конструктивного диалога и успешных результатов!