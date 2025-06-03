«Россети Новосибирск» построили электросети для нового складского комплекса

В Новосибирске успешно завершено строительство электрических сетей для технологического присоединения складного комплекса одного из крупнейших поставщиков металлопроката. Предприятие возглавляет рейтинг лучших металлотрейдеров России в трубной отрасли и входит в лидеры универсальных поставщиков металлопроката.

В Ленинском районе мегаполиса компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провела комплекс работ по строительству и модернизации электрических сетей. Энергетики проложили более 4 километров кабельных линий и установили три трансформаторные подстанции для присоединения объекта мощностью 2,5 МВт. Инвестиции сетевой организации в этот проект составили около 50 миллионов рублей.

Новая электросетевая инфраструктура обеспечит надежное функционирование крупного металлоцентра в Новосибирске, где постоянно находится в наличии более 14 000 тонн продукции. Бесперебойная работа склада, в свою очередь, гарантирует ритмичность поставок металлопроката практически во все регионы Сибирского федерального округа.