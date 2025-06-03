Центры притяжения деловой активности на X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Юбилейная, X Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», которая пройдет 1-3 июля 2025 года в Москве, будет насыщена разнообразными деловыми мероприятиями всех уровней. Помимо семи технических сессий, в рамках которых пройдет обсуждение более 70 докладов по актуальным вопросам, участники конференции будут иметь возможность посетить 18 дополнительных деловых и технических мероприятий:

Мероприятия в рамках XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ), проводимые при участии Министерства энергетики РФ:

Объединенная пленарная сессия X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ). Модератор — Шумахер Сергей Анатольевич, ведущий эксперт журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», Заслуженный энергетик РФ. Круглый стол «Продуктово-проектный подход, как механизм развития электроэнергетики: управление стоимостью и сроками строительства и эксплуатации энергообъектов путем совершенствования стандартизации, типизации и формирования долгосрочного отраслевого заказа». Модератор — Михайленко Константин Сергеевич, директор Департамента реализации специальных проектов Минэнерго России. Тренинг для участников СГИЭ: «Главный навык руководителя — наставничество» (только для участников СГИЭ). Гейдт Алена Владимировна, руководитель кадрового агентства клуба «Эльбрус», основатель HRGATE.ru, победитель федерального конкурса «Лидеры России» в 2018 году.

Дополнительные мероприятия, проводимые организациями-партнерами:

Круглый стол «Интеллектуальный учет в повышении надежности энергоснабжения». Организатор: Ассоциация «ИНСИСТ ЭНЕРГО». Модератор — Коваль Денис Игоревич, генеральный конструктор ООО «НПО МИР». Молодежная секция: Интеллектуальные распределенные энергосистемы. Организатор — НТИ «Энерджинет». Модератор —Русина Анастасия Георгиевна, д.т.н., декан факультета Энергетики, заведующая кафедрой электрических станций Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ). Молодежная секция: «Энергобаттл поколений». Организатор — НТИ «Энерджинет». Модератор — Тульский Владимир Николаевич, к.т.н., директор института электроэнергетики ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», главный редактор журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

Демонстрационные мероприятия и мастер-классы «Применение лучших практик в электроэнергетике»:

Мастер-классы по применению VR-тренажеров в электроэнергетике. Мастер-классы по повышению надежности, безопасности и удобства эксплуатации распределительных сетей. Мастер-классы по ремонту оборудования. Мастер-классы и практические занятия по оказанию скорой медицинской помощи.

Не упустите возможность стать участниками одного из крупнейших отраслевых форумов по вопросам развития и эксплуатации распределительного электросетевого комплекса 2025 года!

X Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» состоится 1–3 июля 2025 года в Москве в Конгресс-центре ЦМТ. Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации выступают компания «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

Архитектура программы конференции и СГИЭ здесь.

Участие в конференции возможно только при условии предварительной регистрации. Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте мероприятия.

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