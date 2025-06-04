Энергетики помогают повысить безопасность дорожного движения

Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подключили к электрическим сетям систему фото- видеофиксации в рабочем поселке Базарный Карабулак с населением 9,4 тыс. человек.

Электрическая мощность, необходимая для работы оборудования, поступает с подстанции 110/35/10 кВ (ПС) «Базарный Карабулак». В связи с подключением нового потребителя на ответвительной опоре была заменена линейная арматура и изоляция, а также установлен новый автоматический выключатель в распределительной установке 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 452 на фидере 1004 от питающей ПС. Для фиксации объема потребления электроэнергии смонтирован однофазный электрический счетчик.

Системы фото- видеоконтроля способствуют профилактике нарушений ПДД, увеличивают эффективность контроля за дорожным движением и обеспечивают безопасность водителей и пешеходов. Установка систем и их подключение к электрическим сетям «Саратовские распределительные сети» стимулирует развитие транспортной инфраструктуры региона.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети», мобильное приложение «Россети – личный кабинет» или портал «Госуслуги». Консультация по интересующим вопросам по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных устройств. Звонок бесплатный.