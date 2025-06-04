Энергетики реконструировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения СНТ «Лотос» в м.о. Егорьевск

Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали воздушную линию электропередачи для повышения надежности электроснабжения порядка 50 частных домовладений в СНТ «Лотос» в м.о. Егорьевск.

В конце мая энергетики провели работы по капитальному ремонту воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проложена от трансформаторной подстанции ТП-187. В ходе работ были замены 28 опор линии электропередачи и заменено более тысячи метров неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) большего сечения. У СИП высокая механическая прочность, обрывы этого провода маловероятны даже при падении на него тяжелых предметов, он имеет больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП.

Проведенные работы призваны повысить надежность электроснабжения запитанных от ЛЭП абонентов и снизить риск возникновения технологических нарушений в сетях.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в м.о. Егорьевск «Мособлэнерго» планирует отремонтировать почти семь километров воздушных и кабельных линий электропередачи и провести капитальный ремонт оборудования двух подстанций и шести зданий ТП. Также в охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка более гектара от древесно-кустарниковой растительности. Наибольшие объемы в рамках Программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.