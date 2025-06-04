Группа «Терра-Ток» заключила дистрибьюторский договор с АО «Электротехмонтаж»

ООО «Терра-Ток» заключило дистрибьюторское соглашение с АО «Электротехмонтаж» (АО «ЭТМ») — крупнейшим поставщиком инженерных систем. Партнерство открывает новые перспективы для развития электротехнической отрасли в регионах России, оно начнется с Северо-Западного региона, далее подключатся Центральный регион, Урал и Западная Сибирь.

ООО «Терра-Ток», российский производитель оборудования, специализирующийся на инновациях в области передачи электроэнергии, заключило дистрибьюторское соглашение с АО «Электротехмонтаж», крупнейшим поставщиком инженерных систем в России. Партнерство направлено на расширение присутствия высококачественных электротехнических решений в регионах страны.

«Это важный шаг для развития нашей компании и электротехнической отрасли в целом. Совместно с АО «Электротехмонтаж» мы сможем предложить рынку еще более широкий ассортимент решений, отвечающих запросам наших заказчиков», — отмечает коммерческий директор Группы «Терра-Ток» Алексей Козлов.

В рамках сотрудничества «Терра-Ток» приступает к размещению выделенных представителей по работе с дистрибьютором в ключевых городах присутствия АО «ЭТМ». «Пилотным» регионом для реализации совместных инициатив выбран Северо-Западный регион. В ближайшее время к программе подключатся г. Москва и Центральный регион, Урал и Западная Сибирь. Партнерство откроет новые перспективы для развития электротехнической инфраструктуры в России, способствуя внедрению передовых технологий и повышению уровня безопасности энергосистем.