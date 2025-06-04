Компания «Электрорешения» получила награду за Telegram-канал бренда EKF как лучший корпоративный канал в сфере промышленности, строительства и производства

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, объявляет о победе в премии «Лучшее корпоративное медиа» Ассоциации корпоративных медиа России (АКМР). Канал бренда EKF в Telegram был признан лучшим корпоративным каналом в сфере промышленности, производства, строительства.

Telegram-канал бренда EKF (https://t.me/ekf_channel) стал лауреатом премии благодаря своему подходу к представлению продукции и услуг в секторе машиностроения, в который входит электротехническая отрасль. Канал предлагает разнообразный и информативный контент, который помогает привлечь новую аудиторию, доступно и наглядно рассказать о продукции и новинках бренда, а также наладить обратную связь с клиентами.

Основные направления контента включают:

Информацию о компании: знакомство аудитории с брендом, его достижениями и ESG-политикой.

Продуктовые публикации: информирование о выходе новинок, напоминание о текущих линейках и их обновлениях.

Кейсы: обзор готовых решений на основе оборудования бренда, демонстрирующих его применение в различных производственных задачах.

UGC-контент: оборудование бренда EKF, используемое в реальных проектах, с описанием и упоминанием компаний, где оно применяется.

Ситуативный контент, мемы и вовлекающий контент: создание более плотной связи с брендом и привлечение внимания аудитории.

Обратная связь является ключевым аспектом работы канала. Команда бренда EKF стремится быстро решать вопросы и предоставлять необходимую информацию или консультации прямо в социальных сетях или мессенджерах. Для этого в компании разработаны путеводители по каждому продуктовому направлению с ответственными лицами, которые могут оперативно ответить на запросы.