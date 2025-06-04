Сергей Цивилев провел выездное совещание по развитию электроэнергетического комплекса Самарской области

Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки в Самарскую область встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым и обсудил с ним развитие электроэнергетического комплекса региона.

В частности, речь шла об итогах прохождения осенне-зимнего периода и функционировании системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) — ПАО «Россети Волга». Министр подчеркнул, что институт СТСО, который появился в России с 1 января 2025 года, призван повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и сократить сроки устранения возникающих нештатных ситуаций.

Глава Минэнерго также отметил, что своевременный ввод новых генерирующих мощностей и опережающее покрытие темпов роста спроса на электроэнергию закладывают прочный фундамент для развития отечественной промышленности и экономики.

Вячеслав Федорищев в свою очередь рассказал, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки, предприятия нефтяного кластера.

"Ввод новых мощностей поможет обеспечить реализацию частных инвестиционных проектов на территории государственных индустриальных и логистических парков Самарской области", — добавил губернатор, уточнив, что речь идет о парках «Чапаевск» и «Самара».

Также Сергей Цивилев и Вячеслав Федорищев обсудили подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду и модернизацию электросетевого хозяйства региона. В настоящее время в рамках подготовки к ОЗП в Самарской области ведется замена, строительство и реконструкция 76 км линейных объектов.