Завершен очередной этап внедрения цифровой системы мониторинга запасов устойчивости в энергосистеме Кемеровской области

Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в двух контролируемых сечениях энергосистемы Кемеровской области.

Применение технологии СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности сети в контролируемом сечении (совокупности ЛЭП) «Выдача Южно-Кузбасской ГРЭС» на величину до 21 МВт, или 11%, а также в контролируемом «Новоленинская – Беловская» – на величину до 18 МВт, или 20%.

«Новые возможности передачи мощности в электросетях за счет СМЗУ позволяют минимизировать риски ввода графиков аварийного ограничения режима потребления промышленных и бытовых потребителей центральных и южных районов Кемеровской области, в том числе предприятий горнодобывающей промышленности и железной дороги», – отметил директор Кемеровского РДУ Павел Якис.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме Сибири с 2018 года и используется уже на 198 контролируемых сечениях. В операционной зоне Кемеровского РДУ внедрение СМЗУ началось в 2021 году, в настоящее время эта цифровая технология применяется на 33 сечениях.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.