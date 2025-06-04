Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по развитию энергосистемы Сибири до 2030 года в условиях растущих потребностей экономики. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, энергетических компаний.

Представители Минэнерго и АО «СО ЕЭС» доложили о возможных вариантах развития энергетической системы юго-восточной части Сибири.

В качестве базового признано целесообразным рассмотреть вариант развития электрических сетей пропускной способностью 1500 МВт и ввода новых генерирующих мощностей в объёме 700 МВт к 2030 году.

Стороны также обсудили условия финансирования проектов, сроки и параметры их реализации.

Вице-премьер поручил Минэнерго совместно с энергетическими компаниями дополнительно проанализировать потребности в электроэнергии и мощности в отношении новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации в регионе до 2030 года, а также провести оценку поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям.