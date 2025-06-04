Группа ПОЛИПЛАСТИК и Институт искусственного интеллекта МФТИ подписали Соглашение о стратегическом партнерстве

Группа ПОЛИПЛАСТИК и Институт искусственного интеллекта МФТИ объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли. Институт искусственного интеллекта Московского физико-технического института (МФТИ), компания «Платформа» (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК) и ИТ- интегратор цифровых решений Группы – компания «ПОЛИЦИФРА» — выведут на рынок модели искусственного интеллекта для обслуживания полимерных трубопроводных систем, а также ИИ-агентов для технической поддержки пользователей сложных систем и роботизации тестирования программного обеспечения. Об этом компании договорились в рамках подписанного на полях X Конференции ЦИПР трехстороннего Соглашения о стратегическом партнерстве.

«Одна из глобальных ветвей развития Группы ПОЛИПЛАСТИК сегодня – внедрять технологии ИИ в программные решения для промышленности. Считаем, что опыт МФТИ позволит наиболее эффективно и в кратчайшие сроки совместно разработать AI-ассистентов, которые помогут пользователям быстрее и эффективнее работать с продуктами «Платформы», а также создать внутренних ИИ-агентов для автоматизации процессов внутри компании», – прокомментировал партнерство генеральный директор ООО «ПОЛИЦИФРА» Владимир Муромцев.

Институт искусственного интеллекта МФТИ, обладая экспертизой в создании и обучении больших языковых моделей, обеспечит научно-технологическое сопровождение проекта.

ИТ-компания «Платформа», имея более десяти лет опыта в сфере разработок программных решений для сферы тарифного регулирования, в свою очередь, внесет прикладной опыт и понимание задач госсектора.