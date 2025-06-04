Саратовская ГЭС увеличила мощность до 1481 МВт

Установленная мощность Саратовской ГЭС возросла на 6 МВт и составляет 1481 МВт. Увеличение мощности стало следствием модернизации гидроагрегата № 11. Работы проведены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Рост установленной мощности ГЭС стал возможен после проведения комплекса работ, включающих в себя модернизацию гидроагрегата с заменой оборудования, мероприятия по обеспечению выполнения условий на технологическое присоединение и перемаркировку (документальное подтверждение изменения мощности), согласованную с надзорными органами. Монтажные работы выполнили специалисты АО «ТЯЖМАШ» из г. Сызрань и АО «Гидроремонт-ВКК», дочерней организации РусГидро. Новое оборудование обладает улучшенными техническими характеристиками, отличается повышенной надежностью и высокой степенью экологической безопасности.

В 2025 году установленная мощность Саратовской ГЭС повышается уже в третий раз, суммарно она увеличилась на 18 МВт. В настоящее время на Саратовской ГЭС полностью обновлен 21 гидроагрегат из 24, в результате мощность станции возросла на 121 МВт. Завершить проект по замене гидротурбин планируется в 2027 году.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 659,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 148 гидротурбин и 156 генераторов, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.