15 высоковольтных подстанций и 45 км ЛЭП отремонтируют «Россети Юг» в Камызякском районе Астраханской области

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтируют в Камызякском районе Астраханской области оборудование на 15 высоковольтных подстанциях и 45 км линий электропередачи (ЛЭП). Это позволит повысить надёжность электроснабжения свыше 47 тысяч жителей и 175 социально значимых объектов.

На подстанциях энергетики приведут в нормативное состояние 19 силовых трансформаторов и 36 единиц оборудования. Работы будут проводиться, в том числе на питающих центрах «Камызяк», «Новинская», «Раздор», Табола», «Травино». Также намечено отремонтировать почти 50 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. На высоковольтных ЛЭП будут заменены 3 км провода и свыше 600 изоляторов, усилены более 70 опор. План работ в распределительной сети 0,4-10 кВ предусматривает ремонт порядка 20 км ЛЭП, замену 190 изоляторов и 9 км провода. В охранных зонах линий электропередачи будет выполнена опиловка более 300 крон деревьев, чтобы избежать нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода.