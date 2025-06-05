EL-Комитетом НОПСМ получен протокол испытаний образца кабеля ТМ ВЭКЗ

EL-Комитетом НОПСМ получен протокол испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 производства, согласно маркировки, ООО «Верхневолжский электрокабельный завод» (г. Рыбинск, Ярославская область). Данный образец был закуплен магазине ООО «Сила Электрика» на площадке ОЗОН.

По результатам технических испытаний отобранного образца кабеля были выявлены отклонения до 8,5% по показателю «толщина наружной оболочки из ПВХ» (п.п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012).

Образцы кабельной продукции ТМ ВЭКЗ отбирались специалистами EL-Комитета НОПСМ в 2022-2025 годах 16 раз (в 7 регионах и на 3 ведущих маркетплейсах) и практически в каждом из них выявлены различные отклонения от требований ГОСТ. Результаты оценки качества кабельной продукции данного производителя в очередной раз свидетельствуют о его неспособности обеспечить стабильный выпуск качественной и безопасной продукции в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Продавцу некачественной продукции ООО «Сила Электрика» направлена претензия с требованием добровольного прекращения реализации фальсифицированной продукции ТМ ВЭКЗ. Кроме того, на основании обращений EL-Комитета НОПСМ органы государственного контроля и ФСА проводят проверочно-профилактические мероприятия в отношении производителя и продавца поименованной продукции.

EL-Комитет НОПСМ обращает внимание дистрибьюторов кабельной продукции и строительных организаций на необходимость проведения тщательного входного контроля качества кабельной продукции ТМ ВЭКЗ перед покупкой и использованием.