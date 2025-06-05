Энергетики повысили надежность электроснабжения ряда промышленных предприятий в Люберцах

В конце мая специалисты «Мособлэнерго» провели технические работы на линии электропередачи для повышения надежности электроснабжения восьми трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией ряд промышленных предприятий, расположенных на Проектируемом проезде в Люберцах.

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетиками была проведена ревизия, ремонт и регулировка линейного разъединителя РЛК-10 на опоре высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛЗ-10 кВ. Линия проложена от распределительного пункта РП-41 до трансформаторной подстанции ТП-560 и обеспечивает электроснабжение промышленной зоны города.

Работы призваны повысить надежность электроснабжения восьми трансформаторных подстанций, от которых запитаны организация, занимающаяся сбором, утилизацией и обезвреживанием отходов, предприятие по производству бумаги и картона, инженерная компания, специализирующаяся на производстве и монтаже промышленных систем очистки воды, компания, занимающаяся городским благоустройством и организация, занимающаяся производством строительно-монтажных работ.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.