МКТ представляет серию новых аксессуаров для монтажа листовых и лестничных лотков
3 часа назад
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МКТ представляет серию новых аксессуаров для монтажа листовых и лестничных лотков. Ассортимент пополнили следующие изделия:
- Накладка соединительная на основание (арт. НОС) - предназначена для соединения листовых лотков и крышек между собой, а также для герметизации соединительных стыков. Позволяет защитить изоляцию кабеля от повреждения.
- Комплект шарнирного соединения (арт. КШС) - предназначен для создания поворота кабельной трассы под произвольным углом по вертикали.
- Переходник по ширине (заглушка) (арт. ПШЗ) - используется при переходе с одной ширины основания лотка на другую. Переходник также может использоваться в качестве заглушки на торце лотка в местах завершения трассы.
- Держатель крышки лотка (арт. ДКЛ) - усиливает надёжность фиксации крышки лотка, что необходимо в случае воздействия на лоток с крышкой повышенной вибрации или ветровой нагрузки.
- Прижим лестничного лотка (арт. ПЛЛ) - предназначен для надежного крепления лестничного лотка к элементам монтажной системы (консолям, кронштейнам).
Широкий ассортимент аксессуаров позволяет разработать кабельную трассу любой сложности. Для заказа доступны все изделия под любые типоразмеры лотков.