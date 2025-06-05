МКТ представляет серию новых аксессуаров для монтажа листовых и лестничных лотков

3 часа назад
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Источник:
МКТ (ООО Металлические ка...
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МКТ представляет серию новых аксессуаров для монтажа листовых и лестничных лотков. Ассортимент пополнили следующие изделия:

  1. Накладка соединительная на основание (арт. НОС) - предназначена для соединения листовых лотков и крышек между собой, а также для герметизации соединительных стыков. Позволяет защитить изоляцию кабеля от повреждения.
  2. Комплект шарнирного соединения (арт. КШС) - предназначен для создания поворота кабельной трассы под произвольным углом по вертикали.
  3. Переходник по ширине (заглушка) (арт. ПШЗ) - используется при переходе с одной ширины основания лотка на другую. Переходник также может использоваться в качестве заглушки на торце лотка в местах завершения трассы.
  4. Держатель крышки лотка (арт. ДКЛ) - усиливает надёжность фиксации крышки лотка, что необходимо в случае воздействия на лоток с крышкой повышенной вибрации или ветровой нагрузки.
  5. Прижим лестничного лотка (арт. ПЛЛ) - предназначен для надежного крепления лестничного лотка к элементам монтажной системы (консолям, кронштейнам).

Широкий ассортимент аксессуаров позволяет разработать кабельную трассу любой сложности. Для заказа доступны все изделия под любые типоразмеры лотков.

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Металлические Кабельные Трассы (МКТ)
Металлические Кабельные Трассы (МКТ) – российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве металлических кабеленесущих систем и монтажных конструкций для инженерных сетей. Компания обладает более чем двадцатилетним опытом работы в данной области. Основные направления деятельности: Кабеленесущие системы (система проволочных лотков, система листовых лотков,система лестничных лотков) Монтажные системы (Страт-система, С-система, Омега-система, прочие мс) Система фальшполов Система опор на кровле  