На энергоблоке №4 Ленинградской АЭС завершен плановый ремонт с элементами модернизации

Проведение ремонтов на АЭС проводятся для гарантированной стабильности энергоблоков и оптимизации работы технических систем

5 июня 2025 года в 01:50 мск энергоблок № 4 с реактором РБМК-1000 Ленинградской АЭС выведен на номинальную мощность после завершения планового среднего ремонта с элементами модернизации.

Оптимизация срока ремонта составила 11,9 суток с безусловным соблюдением высокого качества ремонтных работ.

Ремонтные службы атомной станции и работники «Ленатомэнергоремонт» (филиала АО «Атомэнергоремонт») общей численностью около 1400 человек выполнили работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками, а также провели капитальный ремонт генератора № 7 и средний ремонт генератора № 8.

Павел Лаврентьев, заместитель главного инженера Ленинградской АЭС по ремонту:

«Достигнутые сроки среднего ремонта энергоблока № 4 стали результатом качественной и слаженной работы всего персонала Ленинградской АЭС и «Ленатомэнергоремонта». Также в период планового ремонта с высоким качеством выполнен дополнительный объём работ, влияющий на получение лицензии для эксплуатации энергоблока № 4 до 2030 года».

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 4 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4287 МВт. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для подготовки к выводу из эксплуатации.

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений. За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.