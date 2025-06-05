Оборудование «Систэм Электрик» обеспечит стабильную работу научного комплекса мирового уровня для МГТУ им. Н.Э. Баумана

Оборудование «Систэм Электрик» (Systeme Electric), российского производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, используется при оснащении кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Квантум Парк» – ядро первого в России научного кампуса мирового уровня, открытие которого состоялось в сентябре 2024 года. Это один из самых больших и оснащённых объектов кампуса с междисциплинарными лабораториями квантовых, фотонных и флюидных технологий, коворкингами и пространствами-трансформерами для презентации научных разработок. Проект был реализован в рекордные сроки Правительством Москвы совместно с Правительством России по поручению Президента Российской Федерации. Техническое оснащение кластера предполагается закончить в 2026 году. Работа ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

В оснащении «Квантум Парка» применены воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB. Сборка этих аппаратов с 2024 года производится на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области (входит в Группу компаний «Систэм Электрик») в рамках стратегической программы по локализации. Кроме того, применяются автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB. Такие выключатели используются в системах электроснабжения объектов любого масштаба в отраслях промышленности с повышенными требованиями к надежности.

Помимо этого, стабильность работы системы электроснабжения обеспечит шинопровод SystemeLine B, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии от 400 А до 6300 А. Также применяется модульное оборудование бренда Dekraft.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев: