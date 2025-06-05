Семь питающих центров опорной сети 35 кВ модернизированы в Тюменской области

«Россети Тюмень» организовали удаленный контроль оборудования на семи питающих центрах в Тюменской области. Подстанции обеспечивают электроэнергией 27 населенных пунктов в Армизонском, Омутинском, Упоровском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе. Объем инвестиций превысил 690 млн рублей.

В ходе реконструкции на подстанциях 35 кВ «Арболитовая», «Жданово», «Иваново», «Коркино», «Масали», «Нефтяник» и «Ситниково» специалисты установили комплектные распределительные устройства в модульном исполнении, разъединители и выключатели 35 кВ. Кроме того, энергетики выполнили монтаж и наладку современных систем связи. Благодаря проведенным мероприятиям оперативный персонал может из центра оперативно-технологического управления в Тюмени контролировать функционирование коммутационных аппаратов и отслеживать ход переключений в режиме реального времени.

Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервной схеме.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция подстанций позволила повысить надежность электроснабжения более 9 тысяч жителей и около 30 социально значимых объектов в пяти муниципалитетах Тюменской области.