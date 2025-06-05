Выставка WIRE RUSSIA 2025 заканчивает свою работу. Последний шанс посетить выставку

Наступил заключительный день выставки WIRE RUSSIA 2025 - современной платформы для бизнеса и коммуникаций, ориентированной на новые технологии и расширение горизонта индустрии проволочного и кабельного производства и обработки. Деловая программа двух прошедших дней была довольно насыщенной. Сегодня последний шанс прийти на выставку, посмотреть стенды участников, поучаствовать в открытой студии RusCable.Ru в прямом эфире, договориться о сотрудничестве и просто найти единомышленников

RusCable.Ru является генеральным информационным партнером выставки и ведет прямую трансляцию в зоне Wire Plaza, где общается с участниками и посетителями выставки и рассказывает о происходящем в прямом эфире. Трансляция ведется сразу на 7 платформ и сервисов. Записи самых ярких моментов будут доступны на всех платформах.

Подключайтесь, смотрите, слушайте, приходите на выставку WIRE RUSSIA 2025 в Тимирязев Центр. Регистрация доступна по ссылке https://wire-russia.ru/

Смотрите Wire Plaza все три дня в прямом эфире на Vision, VK Video, Rutube, Youtube, Telegram-каналах RusCable.Ru и Kabel.FM