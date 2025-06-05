Заканчивается строительство двухцепной воздушной ЛЭП 110 кВ протяженностью каждой цепи по 8 км для питания ПС «Алаторка»

Строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе Башкирии близится к завершению. На объекте выполнен монтаж основного силового оборудования и всех панелей РЗА. На данный момент проводится прокладка контрольного кабеля и завершается укладка железобетонных лотков. Оставшаяся часть возведения подстанции включает себя наружные работы на открытом распредустройстве 110 кВ.

Также для питания ПС «Алаторка» заканчивается строительство двухцепной воздушной ЛЭП 110 кВ протяженностью каждой цепи по 8 км. Все 53 опоры установлены, натяжка проводов – на завершающей стадии.

Генеральным подрядчиком объекта является ООО «БЭСК Инжиниринг», в том числе, выполняющий монтаж оборудования и прокладку кабеля. Заказчиком объекта выступает ООО «Башкирэнерго».

Новый центр питания позволит покрыть энергодефицит в Иглинском районе и даст дополнительные мощности для его дальнейшего развития.