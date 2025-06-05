Адыгейский филиал «Россети Кубань» подготовил к летним нагрузкам 115 трансформаторных подстанций

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2025 года выполнили капитальный ремонт 115 трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ. Распределительные объекты обеспечивают электроснабжение потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов, а также пригорода Майкопа Республики Адыгея.

Специалисты выполнили ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования, заменили отдельные конструктивные элементы: выключатели, трансформаторы, разъединители, обновили диспетчерские наименования. Все необходимые работы выполнены собственными силами – хозяйственным способом.

В рамках годовой ремонтной программы по данному технологическому направлению в Адыгейских электрических сетях в 2025 году запланирован капитальный ремонт 168 трансформаторных подстанций.