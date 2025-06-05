Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В нём приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и других профильных ведомств, руководители и представители энергетических компаний, отраслевых и деловых объединений, Федерального Собрания, а также правительств Республики Хакасия, Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики Карелия и Пензенской области.

По итогам заседания комиссии было принято решение о поэтапном, до 2028 года включительно, возмещении недополученных доходов тепловых электростанций Дальневосточной генерирующей компании и изъятии излишне полученных доходов Сибирской генерирующей компании на Дальнем Востоке, которые возникли в результате отклонения фактических и плановых расходов на топливо при тарифном регулировании до 2025 года.

Также участники рассмотрели предложение властей регионов по запрету майнинга криптовалют в Республике Хакасия, Забайкальском крае и Республике Бурятия. Ранее направленные предложения глав регионов от Республики Карелия и Пензенской области были отозваны.

Было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе.

Кроме того, принято решение отложить на два месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Республике Бурятия с учётом необходимости оценки выпадающих доходов в электросетевом комплексе, а также подготовки нормативной базы по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы.

Александр Новак поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить её состав в соответствии с запросами представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев.