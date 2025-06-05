Энергоснабжение более 800 жилых домов восстановили в саратовском Балаково

05 июн. 2025, 17:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
interfax-russia.ru
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Энергетики устранили последствия аварии на подстанции в городе Балаково Саратовской области, сообщается в телеграм-канале администрации Балаковского муниципального района в четверг.

"Электроснабжение на подстанции "Сазанлейская" восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в четверг из-за повреждения кабельной линии 10кВ в Балаково произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение, в частности, попали 19 тепловых пунктов, 812 жилых домов, три социально значимых объекта.

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