Правительство РФ выделит более 10 млрд на новый курорт в Ленобласти

Самый крупный кредит среди 170 проектов из всех регионах России по развитию гостиничной инфраструктуры в рамках последнего, четвертого отбора Минэконразвития получил проект из Ленинградской области. На реализацию «Курорта Пески» выделили 10,4 млрд руб.

Всего из Ленинградской области в программу льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство» прошли четыре проекта. С помощью господдержки — кредитов по ставкам под 3-5% — будут построены отели и горнолыжные курорты в Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах Ленобласти.

Расширение курортов

Минэкономразвития поддержало две заявки из Приозерского района Ленобласти. От компании «Курорт Пески» — на строительство основной инфраструктуры всесезонного круглогодичного курорта. Учредители ООО «Курорт Пески» — Вадим Финкельштейн и Дмитрий Гордеев, партнеры по другому проекту в Петербурге ООО «Лахта Тауэрс». Вадим Финкельштейн также является президентом Лиги «Микс-Файт Чемпионата по смешанным боевым единоборствам М-1» и владельцем концертно- спортивного комплекса «М-1 Арена».

«Наш проект одобрен не по одному, а по двум направлениям сразу. По направлению строительства четырехзвездочных гостиниц поддержано строительство двух гостиниц на 240 номеров каждая. Второе направление — крупные инвестиционные проекты. Это строительство инфраструктуры для всесезонного курорта с горнолыжным центром и аквапарком. По этим двум направлениям финансирование по льготному кредитованию составит 10,4 млрд рублей, а общая стоимость проекта — 13,1 млрд рублей», — рассказал РБК Петербург Дмитрий Гордеев.

Собственные инвестиции в проект предусмотрены в размере 2,7 млрд руб. Реализовать масштабный проект на территории в 250 га планируют к 2030 году.

Также была поддержана заявка ООО «Твэл-Курорт» Александра Гордина на расширение и модернизацию существующего туристическо-оздоровительного курорта «Красное Озеро» рядом с поселком Коробицыно.

Гостиницы со спа и банным комплексом

На территории Экопарка «Вереск», где уже есть гостиница, бассейн и SPA, глемп-отель и гостевые дачи, компания «Берег озера» построит новый загородный SPA отель категории 5 звезд. По данным РБК Компании, ООО «Берег озера» в равных долях принадлежит Анатолию Григорьеву и Игорю Турченкову.

Анатолий Григорьев, который также занимает пост генерального директора компании, рассказал РБК Петербург, что одобренный размер льготного кредита составляет 970 млн руб. Инвесторы уже вложили в проект около 1 млрд руб. собственных средств. Строительство объекта площадью 15 тыс. кв. м на 75 номеров с тремя бассейнами уже идет. Сейчас объект находится на стадии отделки. Принимать посетителей отель начнет летом следующего года.

В поселке Вырица ООО «Благо» построит загородный гостиничный комплекс категории пять звезд на 121 номер, а также отдельно стоящее здание ресторана и банный комплекс. В Ленобласти не зарегистрировано ни одного действующего юрлица с таким названием, но в Петербурге есть ООО «Благо» Екатерины и Игоря Влащенко. Игорь Влащенко занимает пост генерального директора ООО «АБ «Сэтл Сити», ООО «Сетл Строй», ООО «Сетл ПМ», ООО «Управляющая компания Петербургская недвижимость» и др.

В пресс-службе Setl Group сообщили РБК Петербург, что проект в Вырице не имеет отношения к холдингу.

Растущий спрос

Основатель и CEO компании Cuva (сервис по продаже сертификатов на загородный отдых) Антон Лагун уверен, что спрос на отдых в этих локациях будет. «Мы фиксируем устойчивый рост интереса к коротким поездкам на выходные. Людям важно «перезагрузиться», не тратя время на перелеты — особенно востребован формат, сочетающий SPA, баню, уют и аутентичность. Большинство проектов, представленных в рамках нацпрограммы, закрывают именно эту потребность», — говорит он.

Особенно перспективными эксперт называет проекты «Озеро Красное» и «Курорт Пески», ориентированные на всесезонный и активный отдых: горнолыжная инфраструктура зимой, озера и природа летом, круглый год — SPA и релакс. «При грамотном позиционировании, стабильном уровне сервиса и продуманной маркетинговой стратегии мы ожидаем высокий спрос», — прогнозирует Антон Лагун.

По данным Cuva, бронирование отелей в Ленинградской области демонстрирует устойчивый рост. Количество бронирований посуточного жилья в регионе в 2025 году выросло на 51% по сравнению с февралем 2024 года. Средняя продолжительность составляет две ночи, при этом почти 90% составляют краткосрочные поездки. Наибольшей популярностью пользуются глэмпинги, базы отдыха и отели без звездной классификации.

По данным департамента по туризму Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, за 10 лет турпоток в регион вырос в 2,3 раза, а с 2020 года — на 39%, превысив 6,5 млн гостей. Основу по-прежнему составляют экскурсанты, но все больше туристов выбирают многодневные программы, что усиливает спрос на комфортные средства размещения. Летом загрузка отелей и глэмпингов достигает 85%, особенно в популярных направлениях — Выборге, Гатчине и Приозерске.

«Рост интереса к региону подкрепляется новыми форматами туризма: экотропами, горнолыжными курортами и крупными событиями вроде фестиваля «Корюшка идет». Однако для устойчивого развития необходимы дополнительные средства размещения — от современных гостиниц до эко-отелей, — чтобы удовлетворить запросы как массового, так и взыскательного туриста. Уже сейчас видно, что инвестиции в инфраструктуру окупаются, а потенциал региона далеко не исчерпан», — комментирует Ольга Голубева, заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области — начальник департамента по туризму.

В целом по России в рамках последнего отбора в Минэкономразвития было одобрено строительство 106 отелей категории 3–4 звезды и 64 отелей категории 5 звезд — в общей сложности на 31,6 тыс. номеров. Проекты, поддержанные в 2025 году, будут реализованы в 51 регионе страны и введены не позднее 2030 года, суммарные вложения инвесторов составят 856 млрд руб.