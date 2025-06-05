Проект сооружаемой АЭС «Аккую» (Турция) будет дополнен системой автоматического мониторинга отводимой воды

5 июня 2025 г., Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. – Принято решение о включении в проект сооружаемой атомной электростанции «Аккую» (строится госкорпорацией «Росатом») автоматической системы контроля воды, которая будет отводиться в акваторию Средиземного моря после охлаждения конденсаторов турбин. Это позволит учесть изменившиеся требования законодательства Турецкой Республики и сделает проект более экологичным.

Согласно принятому решению, дополнительная система будет удаленно отслеживать чистоту и скорость потока отводимой воды, взвешенное сухое вещество, растворенный кислород, кислотно-щелочные свойства, химическую потребность в кислороде, температуру, проводимость, другие ключевые показатели. Она будет функционировать на площадке станции в течение всего жизненного цикла эксплуатации станции.

«Проект АЭС “Аккую” реализуется в соответствии с высокими экологическими стандартами и принципами устойчивого развития. На площадке и в регионе сооружения атомной электростанции ведётся системный мониторинг всех параметров окружающей среды: состояния почвы, воздуха, флоры, фауны и, конечно, морской воды. Для нас это не просто обязанность соблюдения требований законодательства, а часть философии проекта. Все работники станции будут вместе со своими семьями жить в этом регионе, и каждый из них осознаёт личную ответственность за состояние природной среды. В преддверии Всемирного дня окружающей среды для нас особенно важно подчеркнуть, что экологическое равновесие морской среды в районе станции будет сохранено на всех этапах реализации проекта АЭС “Аккую”», – подчеркнул генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Важным принципом работы современных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения «3+» является двухконтурная генерация пара, при которой вода в разных контурах не смешивается. Этот принцип подразумевает замкнутость и герметичность первого контура, в котором теплоноситель (сверхчистая обессоленная вода) циркулирует по кругу с помощью насосов, не покидая пределов энергоблока.

Сточные воды из производственной, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации будут подвергаться очистке на современных установках и повторно использоваться для охлаждения теплообменного оборудования, что позволит существенно снизить объём потребления морской воды и исключит риск попадания загрязнённых вод в море. Температура и химический состав очищенных вод будут строго соответствовать нормативным требованиям. Принимаемые на проекте меры способствуют рациональному использованию и эффективному управлению водными ресурсами.

Системы охлаждающей воды проекта АЭС «Аккую» запроектированы по прямоточной схеме с забором охлаждающей воды из моря, однократной циркуляцией воды через теплообменное оборудование и последующим отведением в акваторию. Для удовлетворения потребностей АЭС предусмотрены опреснительные установки, предназначенные для производства питьевой и технической воды, а также воды для систем пожаротушения.

Работа по интеграции системы в имеющийся проект морских гидротехнических сооружений АЭС «Аккую» началась около трех лет назад, непосредственно после принятия подзаконного акта Турецкой Республики. К настоящему моменту она успешно завершена.

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) ежегодно отмечается 5 июня. Памятная дата учреждена в 1972 году на Стокгольмской конференции по окружающей среде. С тех пор Всемирный день окружающей среды проводится под разными темами, посвящёнными актуальным экологическим проблемам – от изменения климата до загрязнения пластиком. День призван напомнить обществу, правительствам и бизнесу о важности бережного отношения к планете и необходимости коллективных усилий для сохранения природных ресурсов.

Россия развивает научно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.