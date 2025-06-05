«Россети Московский регион» обсудили вопросы технологического присоединения к электросетям с крупными инвесторами

5 июня 2025 года компания «Россети Московский регион» организовала «День инвестора» для обсуждения с крупными игроками в сфере строительства новых законодательных инициатив и их влияния на процедуру технологического присоединения. В мероприятии приняли участие более 40 представителей организаций, инвестирующих в жилищное строительство, развитие технопарков и промышленных кластеров на территории Москвы и Московской области.

Встречу открыл генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор:

«За последние годы специалисты компании провели масштабную работу, направленную на совершенствование и упрощение процедуры технологического присоединения к электросетям. Почти все процессы автоматизированы, заявку можно подать онлайн, развит механизм индивидуального сопровождения крупных заявителей. Тем не менее, на карте Москвы и Московской области есть зоны как с профицитом электрической мощности, так и участки, где необходимо серьезное обновление электросетевой инфраструктуры для наращивания мощностей, востребованных у бизнеса. Мы это хорошо понимаем. В прошлом году между правительствами Москвы, Московской области и Министерством энергетики РФ было заключено соглашение, в рамках которого в ближайшие несколько лет мы построим более 10 высоковольтных питающих центров. Эти мероприятия позволят нам выдавать требуемые электрические мощности крупному бизнесу».

Александр Пятигор обратил особое внимание на то, что с 1 июля 2024 года в рамках изменения законодательства в плату за технологическое присоединение объектов мощностью свыше 150 кВт включаются затраты на реконструкцию сетей. Это серьезная мотивация для предпринимателей тщательно просчитывать необходимую объекту электрическую мощность, покупая ровно тот объем, который будет востребован.

О мерах поддержки крупного бизнеса рассказали заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владимир Петраков и заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан. Оба спикера подчеркнули важность долгосрочного планирования крупных инвестпроектов совместно с энергетиками. В связи с этим ключевую роль в определении оптимальной нагрузки на электрооборудование, реализации инвестпрограммы, объемы которой до 2029 года у компании «Россети Московский регион» составят 500 млрд рублей с приростом 12 000 МВА мощности, играет программа комплексного развития территорий в Москве и Подмосковье. Для энергетиков она является одним из главных ориентиров при проектировании и строительстве новых высоковольтных подстанций и наращивании мощностей за счет модернизации объектов.

В рамках онлайн-опроса участники форума в целом положительно оценили работу компании в сфере технологического присоединения к электросетям и дали обратную связь по тем вызовам, которые необходимо устранить в ближайшее время для повышения эффективности работы энергетиков. В их числе оперативное рассмотрение заявок и оптимизация сроков технологического присоединения, оперативное получение документов от электросетевой компании в рамках реализации этапов технологического присоединения.

В ходе диалога между спикерами и участникам «Дня инвестора» принято единогласное решение сделать такие встречи регулярными. По предложению Александра Пятигора в следующий раз энергетики, представители органов власти и крупные предприниматели соберутся на площадке «Россети Московский регион» уже в сентябре этого года.