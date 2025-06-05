«Россети Северный Кавказ» приступили к установке современных выключателей на двух энергообъектах в Карачаево-Черкесии

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» начал работы по замене устаревших масляных выключателей на современные вакуумные отечественного производства на подстанции 110/10 кВ «Садовая» и распределительном пункте (РП) 10/0,4 кВ «Холодный родник».

На данных энергообъектах, которые обеспечивают электроэнергией около пяти тысяч жителей Адыге-Хабльского и Прикубанского районов и ряд крупных предприятий в пригороде Черкесска, будет установлено 16 вакуумных выключателей.

Новые устройства российского производства по своим техническим характеристикам соответствуют всем нормам пожаробезопасности и экологичности, так как конструктивно не содержат легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Данное коммутационное оборудование предназначено для отключения основного оборудования на энергообъектах в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе перегрузок и коротких замыканий.

Работа по замене устаревших высоковольтных масляных выключателей на вакуумные и элегазовые ведется в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго» уже несколько лет. С 2018 года специалисты установили около 160 единиц современного оборудования 6-110 кВ на более чем 20 подстанциях.

Все работы выполняются в рамках Программы технического обслуживания, организации ремонтов и подготовки энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.