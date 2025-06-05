«Россети Северный Кавказ» защищают птиц от воздействия электрического тока

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» оснащают воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ птицезащитными устройствами (ПЗУ). До конца 2025 года энергетики смонтируют 84 ПЗУ на трех ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией десятки тысяч потребителей в городе Владикавказе и Ардонском районе республики.

Опоры и провода линий электропередачи являются излюбленным местом для посадки и гнездования птиц. Соприкосновение с токоведущими частями энергообъектов зачастую приводит к поражению электрическим током. Кроме того, из-за перекрытий изоляторов и траверс отходами жизнедеятельности птиц могут происходить технологические нарушения в сетях.

Установка птицезащитных устройств на ЛЭП позволяет сохранить популяцию птиц и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Работы выполняются ежегодно в рамках ремонтной программы филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго». За последние два года энергетики смонтировали на ЛЭП в зоне деятельности компании свыше 250 подобных устройств.