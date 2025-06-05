«Россети» направят более 1,1 млрд рублей на модернизацию подстанции на востоке Приморья

Началась реконструкция подстанции 220 кВ «К», которая является ключевым питающим центром восточных районов Приморского края. Стоимость проекта – 1,15 млрд рублей. На объекте внедрят цифровые защиты и современное коммутационное оборудование. Вырастет надежность электроснабжения потребителей, одним из которых является Дальнегорский комбинат, на долю которого приходится треть мировых поставок боросодержащей продукции.

На открытом распределительном устройстве 220 кВ установят взамен устаревших отделителей и короткозамыкателей элегазовые выключатели 220 кВ, характеризующиеся высокими эксплуатационными качествами, пожаро- и взрывобезопасностью. Для измерения параметров сети смонтируют 27 трансформаторов тока и напряжения.

Также энергетики построят новое модульное здание главного щита управления подстанцией, где разместят микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. Среди их преимуществ – быстродействие, компактность и наличие функции самодиагностики, которая позволяет получать оперативную информацию о состоянии устройств. Завершить все работы планируется до конца года.

В настоящее время «Россети» реализуют комплекс проектов, нацеленных на повышение надежности электроснабжения Приморья. Крупнейший из них – строительство подстанции 500 кВ «Варяг» и 500-километрового энерготранзита, который свяжет ее с Приморской ГРЭС. Эта инфраструктура позволит снизить риски энергодефицита на юге края, где находятся Владивосток и территории опережающего развития.