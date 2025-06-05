«Сетевая компания» расширила спектр услуг по обслуживанию и ремонту электрических сетей

АО «Сетевая компания» предлагает более 20 видов услуг, включая работы в электроустановках, консультации, обучение и аренду оборудования. Надёжное электроснабжение зависит не только от деятельности электросетевой организации, но и от состояния сетей потребителя. Износ оборудования и аварии могут привести к простоям предприятий и нарушению работы социальных объектов, неудобствам для обычных граждан. «Сетевая компания» проводит техническое обслуживание и ремонт, чтобы минимизировать риски аварий и сократить время восстановления электроснабжения. Работы выполняются силами опытных высококвалифицированных специалистов с использованием современных материалов и техники по всей Республике Татарстан.

Ключевыми направлениями предоставляемых услуг от АО «Сетевая компания» являются:

Оперативное обслуживание электрических сетей 0,4–10 кВ. Профилактические осмотры, диагностика оборудования, оперативное устранение неисправностей. Ремонт электрических сетей 0,4–10 кВ. Восстановление работоспособности кабельных и воздушных линий, распределительных устройств и трансформаторных подстанций. Ремонт и техническое обслуживание методом работ под напряжением. Работы проводятся без отключения потребителя от электроснабжения. Организация бесперебойного электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок (ДГУ). Временное или резервное питание для критически важных объектов.

Перечень предоставляемых дополнительных услуг в сфере эксплуатации и ремонта электросетей постоянно расширяется. Комплексные решения для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения подходят как для промышленных предприятий, коммерческих организаций, муниципальных учреждений, так и для частных домовладений.

В состав предлагаемых услуг входят следующие виды работ:

диагностика сетей (тепловизионный контроль, проверка изоляции) и определение объема ремонта;

локализация повреждений на кабельных линиях 0,4-10 кВ;

ремонт кабельных линий: замена муфт, поврежденных участков;

работы на воздушных линиях: замена проводов, опор, изоляторов, разъединителей, элементов грозозащиты и пр.;

ремонт распределительных устройств и трансформаторных подстанций: восстановление строительных конструкций, замена оборудования, шин, трансформаторов и пр.;

устранение последствий аварий (коротких замыканий, повреждений);

пуско-наладочные работы и испытания после ремонта.

Организация бесперебойного электроснабжения с использованием ДГУ предусматривает ряд мер, начиная с выбора оборудования в соответствии с требуемой мощностью и условиями эксплуатации до проработки схемы подключения к электрическим сетям. Важным аспектом является также обеспечение технического обслуживания и регулярной проверки работоспособности ДГУ, для избегания непредвиденных остановок и обеспечения надежной работы системы бесперебойного электроснабжения.

Благодаря развитой структуре филиалов «Сетевая компания» гарантирует оперативное устранение любых неисправностей, а также выполнение работ с соблюдением нормативов и требований безопасности точно в установленные сроки. Круглосуточный аварийный выезд осуществляется в течение нескольких часов после получения заявки. В критических ситуациях, требующих немедленного вмешательства, аварийные бригады выезжают без задержек, обеспечивая максимально быстрое восстановление электроснабжения потребителей. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, имеющими необходимый допуск для работы в электроустановках.

Нашими клиентами уже являются компании разных отраслей экономики от нефтедобычи до сельского хозяйства, а также частные домохозяйства. Сотрудничество позволяет снизить затраты на эксплуатацию сетей и содержание электротехнического персонала, освободиться от 90% операционной работы по эксплуатации электросетевого оборудования, получить индивидуальные условия партнерства. Стоит отметить, что услуги «Сетевой компании» не раз становились лауреатами таких престижных конкурсов как «Сто лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».