Дмитрий Григоренко: Соглашение об устранении нарушений – новый инструмент в контрольной деятельности

Коммерческие и государственные организации могут заключать с контролирующими органами соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений. С момента заключения соглашения приостанавливается действие предписания об устранении выявленного нарушения. Соответствующее постановление подписано в Правительстве. Данный инструмент направлен на снижение административной нагрузки на бизнес в рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности под руководством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

В числе организаций, которые могут ходатайствовать о заключении соглашения, – госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также градообразующие и стратегические предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, предприятия в сфере ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и по производству лекарственных средств.

Рассматривать ходатайства от организаций будут только по тем видам надзора, где контролируемыми лицами являются преимущественно организации, имеющие стратегическое или высокое социально-экономическое значение. Действие постановления распространено на восемь видов контроля:

— федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности,

— федеральный государственный энергетический надзор,

— федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений,

— федеральный государственный горный надзор,

— федеральный государственный экологический контроль (надзор),

— федеральный государственный геологический контроль (надзор),

— федеральный государственный земельный контроль (надзор);

— федеральный государственный лицензионный контроль деятельности по производству лекарственных средств.

«Механизм соглашений позволит не допускать ситуаций, когда административная ответственность за выявленное нарушение может повлечь остановку производства, сокращение сотрудников, уменьшение выпуска социально значимой продукции. Контрольные органы должны идти навстречу организациям, выстраивать с ними партнёрские отношения. Особенно если устранение нарушений требует значительных финансовых и временных затрат, выделения дополнительных бюджетных средств», – прокомментировал вице-премьер – глава Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Для заключения соглашения организации разрабатывают проект программы устранения выявленных нарушений и предоставляют документы, подтверждающие, что для устранения нарушений нужны значительные временные, материальные затраты и капитальные вложения. Сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения предписания.

Подписанное соглашение проходит согласование с органами прокуратуры.

В случае заключения соглашения и вступления его в силу предписание о выявленных нарушениях обязательных требований приостанавливается, после их устранения контролируемое лицо к административной ответственности не привлекается.

Ходатайствовать можно по нарушениям, выявленным с 1 июня 2025 года. Отказывать будут по тем из них, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Например, если речь идёт о коррозии или частичном разрушении опор линий электропередачи, что может привести к обрушению, обрыву линий и, как следствие, к массовым отключениям электроэнергии.

Данное постановление разработано Минэкономразвития России и принято во исполнение вступивших в 2025 году изменений в Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Постановление от 31 мая 2025 года №829 PDF 278Kb